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07:45, 20 января 2025Россия

Стало известно о попытке атаки ВСУ на вертолетный завод в Казани

Mash: Украинские беспилотники пытались атаковать вертолетный завод в Казани
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать вертолетный завод в Казани. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По его данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) отработали по всем беспилотникам, которые пытались ударить по объекту. ВСУ предварительно, запустили по городу реплики турецкого Bayraktar — беспилотники «Лютый».

Жители, как сообщило издание, заявили о третьей волне взрывов над городом в районе 6.50 по местному времени (совпадает с московским). В некоторых районах города прозвучали сирены.

Утром в понедельник, 20 января, очевидцы сообщили о взрывах над Казанью. Жители слышали три-четыре мощных хлопка. Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыли для прилетов и вылетов, затем появились данные о новых взрывах. В Татарстане объявили угрозу атаки БПЛА.

По официальным данным, в Татарстане сбили один беспилотник. В сети появились кадры пролета беспилотника над Казанью, снятые в Авиастроительном районе.

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