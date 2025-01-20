Стало известно о попытке атаки ВСУ на вертолетный завод в Казани

Mash: Украинские беспилотники пытались атаковать вертолетный завод в Казани

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать вертолетный завод в Казани. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По его данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) отработали по всем беспилотникам, которые пытались ударить по объекту. ВСУ предварительно, запустили по городу реплики турецкого Bayraktar — беспилотники «Лютый».

Жители, как сообщило издание, заявили о третьей волне взрывов над городом в районе 6.50 по местному времени (совпадает с московским). В некоторых районах города прозвучали сирены.

Утром в понедельник, 20 января, очевидцы сообщили о взрывах над Казанью. Жители слышали три-четыре мощных хлопка. Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыли для прилетов и вылетов, затем появились данные о новых взрывах. В Татарстане объявили угрозу атаки БПЛА.

По официальным данным, в Татарстане сбили один беспилотник. В сети появились кадры пролета беспилотника над Казанью, снятые в Авиастроительном районе.