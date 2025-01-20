Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:39, 20 января 2025Россия

Жители Казани сообщили о повторных взрывах в городе

Mash: жители Казани сообщили о повторных взрывах в городе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Жители Казани сообщили о повторных взрывах в городе, об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Казанцы сообщают о повторных взрывах в городе: грохот было слышно в Авиастроительном, Кировском, Московском и Ново-Савиновском районах», — говорится в публикации.

Очевидцы рассказали о том, что вблизи одной из промзон города сработала сирена воздушной тревоги. Официального подтверждения информации на данный момент не поступало.

Ранее очевидцы сообщили, что в небе над Казанью произошло несколько взрывов. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Как заявили в Росавиации, аэропорт Казани временно закрыли для прилетов и вылетов самолетов. Меры введены для обеспечения безопасности гражданских бортов. Mash публиковал кадры полета БПЛА типа «Лютый» над Авиастроительным районом города.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Израиль после начала перемирия вернулись первые три заложницы ХАМАС. Одна из них лишилась пальцев

      Пленный рассказал об обучении Норвегией боевиков «Азова»

      Госсекретарю США напомнили его слова о связи России и Украины

      Жители Казани сообщили о повторных взрывах в городе

      Полет беспилотника над Казанью попал на видео

      Аэропорты Казани временно закрыли для прилетов и вылетов

      Финансист объяснила падение доходности самых выгодных вкладов

      Назван выступавший против завершения конфликта на Украине в 2022 году деятель из США

      Российский сапер рассказал о заминированных ВСУ «мяукающих» тумбочках

      Врачи раскрыли влияние продуктов с ГМО на здоровье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше