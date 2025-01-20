Mash: жители Казани сообщили о повторных взрывах в городе

Жители Казани сообщили о повторных взрывах в городе, об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Казанцы сообщают о повторных взрывах в городе: грохот было слышно в Авиастроительном, Кировском, Московском и Ново-Савиновском районах», — говорится в публикации.

Очевидцы рассказали о том, что вблизи одной из промзон города сработала сирена воздушной тревоги. Официального подтверждения информации на данный момент не поступало.

Ранее очевидцы сообщили, что в небе над Казанью произошло несколько взрывов. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Как заявили в Росавиации, аэропорт Казани временно закрыли для прилетов и вылетов самолетов. Меры введены для обеспечения безопасности гражданских бортов. Mash публиковал кадры полета БПЛА типа «Лютый» над Авиастроительным районом города.

