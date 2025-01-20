Полет беспилотника над Казанью попал на видео

Mash показал кадры полета беспилотника типа «Лютый» над Казанью

Видео: Telegram-канал Mash

Полет беспилотника над Казанью сняли на видео, кадры показал Telegram-канал Mash.

«ВСУ, предварительно, использовали беспилотник самолетного типа "Лютый" для атаки на казанские заводы», — говорится в публикации.

По данным канала, видео сняло в Авиастроительном районе города. МЧС предупредило об угрозе атаки БПЛА в Татарстане.

Ранее очевидцы сообщили, что в небе над Казанью произошло несколько взрывов. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Как заявили в Росавиации, аэропорт Казани временно закрыли для прилетов и вылетов самолетов. Меры введены для обеспечения безопасности гражданских бортов.