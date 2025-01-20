Беспилотники пытались атаковать промышленные предприятия в Казани

Дроны пытались атаковать промышленные предприятия в Казани, их обезвредили

Беспилотники предприняли попытку атаки на промышленные предприятия в Казани. Об этом сообщила пресс-служба главы Республики Татарстан в Telegram-канале.

«Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Там подчеркиваются, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов получает всю оперативную информацию с мест происшествия, все предприятия работают в штатном режиме.

Утром в понедельник, 20 января, очевидцы сообщили о трех сериях взрывов над Казанью. В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников, аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыли для прилетов и вылетов.

По данным Минобороны, над Татарстаном сбили один беспилотник. Согласно неофициальной информации, одной из целей Украины был вертолетный завод в Казани.