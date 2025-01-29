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16:39, 29 января 2025Силовые структуры

Стало известно о возможном введении уголовной ответственности для дропперов в России

В России хотят ввести уголовную ответственность за продажу своих банковских карт
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России планируют ввести уголовную ответственность за продажу своих банковских карт. Таким образом в стране хотят бороться с дропперами, сообщает Baza.

По данным издания, Центробанку уже поручили проработать вопрос с ограничениями по счетам и картам для тех, кто уже был замешан в дропперстве, а также о введении уголовной ответственности за их передачу. При этом чиновникам предстоит предусмотреть ряд исключений, при которых передача своей личной карты не будет считаться преступлением.

Законопроект о введении уголовного наказания для дропперов предложило правительству МВД России в сентябре 2024 года. Заседание правительственной комиссии по этому вопросу состоялось несколько дней назад.

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