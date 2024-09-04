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10:38, 4 сентября 2024Силовые структуры

МВД России предложило правительству законопроект о наказании для дропперов

МВД предложило правительству ввести уголовное наказание для дропперов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

МВД России предложило правительству законопроект о введении уголовного наказания для тех, кто передает зарегистрированные на себя электронные средства платежа или доступ к ним — дропперов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от заместителя начальника следственного департамента Данила Филиппова.

По словам Филиппова, передачу карт или доступа к ним ведомство предлагает определить как преступление средней степени тяжести, а в отдельных случаях — как тяжкое преступление.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который наделяет полицию правом принимать решения об административном выдворении за пределы России иностранцев и лиц без гражданства.

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      Анна Габай
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