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20:14, 29 января 2025Путешествия

Стая бродячих собак искусала гулявшую в одиночестве по пляжу Индии туристку

Herald Goa: Стая бродячих собак покусала гулявшую по пляжу Гоа туристку
Алина Черненко

Фото: Paul Harding 00 / Shutterstock / Fotodom

Стая бродячих собак искусала туристку, гулявшую в одиночестве по пляжу Мобор в индийском штате Гоа. Подробностями истории поделилось местное издание Herald Goa.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 28 января, в городе Кавелоссим на юге популярного курорта. Несмотря на попытки иностранки убежать в воду, дикие животные продолжали ее кусать, пока она не упала.

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По данным источника, девушке в итоге удалось связаться с подругой и вызвать помощь. Вскоре собак прогнали инструкторы водных видов спорта и охранник местного отеля. Пострадавшую туристку с 15 укусами и, предположительно, сломанной рукой доставили в больницу. Она выразила обеспокоенность по поводу растущей угрозы со стороны бродячих собак, заявив, что ходить по пляжам Гоа больше небезопасно.

Ранее стая диких обезьян напала на туристку в Китае и искусала ее. Инцидент произошел на горе Угун в китайской провинции Цзянси.

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