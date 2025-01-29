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17:32, 29 января 2025Ценности

Стилист Рогов призвал россиянок носить одежду одной расцветки

Стилист Александр Рогов призвал россиянок носить платья и юбки в горох
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Unsplash

Стилист Александр Рогов призвал россиянок носить одежду определенного рисунка в 2025 году. Об этом он написал в Telegram-канале, который насчитывает боле 166 тысяч подписчиков.

Специалист проанализировал последние коллекции модных дизайнеров и обратил внимание, что популярным вновь стал принт «горох», или polka dot. Он проиллюстрировал пост снимками манекенщиц, которые дефилировали в подобных нарядах, и посоветовал приобрести юбку, платье или блузу с соответствующим рисунком.

«Ловите подсказки по стилизации гороховых вещей: упрощаем акцентный узор нейтральной базой или усложняем яркими или простыми по крою элементами», — также добавил стилист.

Ранее Рогов также призвал гулять в пижамах по улице в 2025 году.

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