Стилист Рогов призвал россиянок носить одежду одной расцветки

Стилист Александр Рогов призвал россиянок носить платья и юбки в горох

Стилист Александр Рогов призвал россиянок носить одежду определенного рисунка в 2025 году. Об этом он написал в Telegram-канале, который насчитывает боле 166 тысяч подписчиков.

Специалист проанализировал последние коллекции модных дизайнеров и обратил внимание, что популярным вновь стал принт «горох», или polka dot. Он проиллюстрировал пост снимками манекенщиц, которые дефилировали в подобных нарядах, и посоветовал приобрести юбку, платье или блузу с соответствующим рисунком.

«Ловите подсказки по стилизации гороховых вещей: упрощаем акцентный узор нейтральной базой или усложняем яркими или простыми по крою элементами», — также добавил стилист.

Ранее Рогов также призвал гулять в пижамах по улице в 2025 году.