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18:18, 23 января 2025Ценности

Стилист Рогов призвал гулять в пижамах в 2025 году

Стилист Александр Рогов призвал гулять в пижамах по улице в 2025 году
Екатерина Ештокина

Фото: Jeremy Moeller / Contributor / Getty images

Стилист Александр Рогов назвал главный тренд 2025 года. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале, на который подписаны 165 тысяч пользователей сети.

Так, в наступившем году эксперт призвал носить пижамы. «Согласно отчету WGSN (международная компания, занимающаяся анализом и прогнозированием глобальных трендов), пижамы и их производные не просто возвращаются в наши ежедневные гардеробы, но и станут одним из главных трендов 2025 года», — уточнил специалист.

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По словам Рогова, надевать такие комплекты можно как на прогулку по улице с друзьями, так и вечером в бар. «Так что носим пижамы не только утром дома», — заключил он.

Ранее в январе стилист Рогов предрек популярность спортивным образам в 2025 году. Модный эксперт заявил, что дизайнеры брендов решили в наступившем году обратить внимание на спортивные вещи.

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