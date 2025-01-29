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18:45, 29 января 2025Путешествия

Судья из Дагестана обвинила в клевете стюардесс российской авиакомпании

Судья из Дагестана обвинила в клевете стюардесс «Уральских авиалиний»
Алина Черненко

Фото: Douglas O / Unsplash

Судья из Дагестана обвинила в клевете стюардесс российской авиакомпании «Уральские авиалинии» из-за показаний о ее дебоше в самолете. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, летом 2024 года 36-летняя Сабина Султанова летела из Махачкалы в Москву. Во время полета попутчица пролила на нее воду, из-за чего между женщинами возник конфликт. Экипажу по протоколу пришлось зафиксировать это по прилете в Домодедово.

Три бортпроводницы заявили, что Султанова ударила попутчицу, ругалась матом и снимала происходящее на телефон. «Показания девушек не расходились, правда, оформлять даму не стали из-за ее неприкосновенности», — говорится в сообщении.

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Позже информация об инциденте дошла до работодателей Султановой, и ее сняли с должности. После этого женщина заявила на бортпроводниц в полицию — по ее словам, информация в их показаниях оскорбляет и дискредитирует ее, а также порочит честь и деловую репутацию. Стражи правопорядка организовали проверку и направили запрос перевозчику, чтобы прояснить ситуацию.

В ноябре 2024 года пассажир этой же российской авиакомпании напился во время рейса, устроил дебош в самолете и разгромил салон. Он угрожал расправой старшему бортпроводнику и его семье и бросался на попутчиков.

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