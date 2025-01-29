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17:35, 29 января 2025Мир

Трамп установил рекорд по количеству указов за первые дни президентства

Axios: Трамп подписал рекордное количество указов за 9 дней на посту президента
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал рекордное количество указов за первые 9 дней пребывания на посту. Об этом сообщает Axios.

«На данный момент Трамп подписал 38 указов менее чем за две недели. Он издал их больше, чем любой предшественник за столь короткие сроки с начала президентства», — отмечается в публикации.

По данным портала, из предшественников действующего главы США только Джо Байден и Гарри Трумэн издали более 40 указов за первые сто дней в должности. В материале также сообщается, что Трамп вносит изменения в работу администрации США ради расширения президентских полномочий.

Ранее сообщалось, что Вашингтон прекратил военную и экономическую поддержку Украины после соответствующего указа Трампа.

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