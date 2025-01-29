Туристы массово устремились в один регион России

Около 2,7 миллиона туристов побывали на Алтае в 2024 году

Туристы массово устремились на Алтай, в 2024 году в республике побывали около 2,7 миллиона отдыхающих. Об этом заявила первый заместитель министра экономического развития российского региона Ольга Филипенкова, передает «Интерфакс».

По словам представительницы ведомства, это на пять процентов больше, чем в 2023-м. «В наших планах этого года и последующих периодов мы будем сохранять динамику роста в пять-семь процентов», — добавила она.

Филипенкова отметила, что одним из векторов развития на ближайшие годы в регионе является выравнивание сезонности отдыха.

Ранее стало известно, что иностранцы стали больше любить Россию. Количество посетивших страну туристов из-за рубежа в январе — ноябре 2024 года выросло на 40 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2023-го.

