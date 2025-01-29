Учительницу арестовали за совращение двоих школьников

В США учительницу из Оклахомы арестовали за совращение двух подростков

В США учительницу из штата Оклахома арестовали за совращение двух школьников 15 и 17 лет. Об этом сообщает Moore County News Press.

43-летнюю Теру Райт задержали за неподобающие отношения с учащимися школы города Хауорт. Следствие установила, что женщина начала совращать подростков в сентябре 2024-го. Тогда коллеги заметили ее переписку с 15-летним учеником.

Полиция получила ордер на обыск и обнаружила в телефоне Райт переписку, в ходе которой она, в частности, написала подростку: «Я люблю тебя». В другом чате она обсуждала половой акт с 17-летним подростком. Кроме того, учительница получала от учеников их снимки в обнаженном виде.

Райт обвинили в подстрекательстве несовершеннолетних к сексуальному поведению и развратных действиях в отношении ребенка младше 16 лет.

Ранее сообщалось, что помощница учителя из американского штата Аризона совратила школьника и попала в тюрьму. За решеткой оказалась 22-летняя Изабелла Есения Лопес, которая работала в средней школе города Тусон.

