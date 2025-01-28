KOLD: В США помощница учителя из штата Аризона совратила 16-летнего ученика

В США помощница учителя из штата Аризона совратила школьника и попала в тюрьму. Об этом сообщает KOLD.

За решеткой оказалась 22-летняя Изабелла Есения Лопес, которая работала в средней школе города Тусон. По данным следствия, в конце декабря молодая помощница учителя изнасиловала 16-летнего ученика.

По данным отдела по борьбе с преступлениями против детей полиции Тусона, Лопес вступила в сексуальную связь со школьником за пределами школьной территории. В доме подозреваемой провели обыск и обнаружили необходимые доказательства по делу.

Школа, где работала Лопес, уволила ее сразу же после начала расследования. В данный момент подозреваемая находится в окружной тюрьме. Ей назначен залог в размере 50 тысяч долларов. Также ей запрещено контактировать с несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Джерси арестовали учительницу, которая совратила 13-летнего школьника и родила от него ребенка. После женщину выпустили на свободу до завершения следствия.

