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02:00, 23 января 2025Из жизни

Родившую от 13-летнего школьника учительницу выпустили из тюрьмы

В США выпустили из тюрьмы учительницу, которая родила от 13-летнего школьника
Никита Савин
Никита Савин
Laura Caron

Laura Caron. Кадр: 6abc.com

В США из тюрьмы выпустили учительницу из штата Нью-Джерси, которая обвиняется в совращении ученика. Об этом сообщает WPVI-TV.

34-летнюю Лору Карон из населенного пункта Кейп-Мей-Корт-Хаус арестовали 15 января. По версии следствия, женщина совратила школьника и с 2016 по 2020 год насиловала его у себя дома. Считается, что в 2019-м она забеременела от пострадавшего, которому тогда было 13 лет, и родила ребенка.

Во вторник, 22 января, суд постановил, что Карон может находиться на свободе до завершения следствия. При этом женщине запрещено общаться с представителями школьного округа, где она проработала 11 лет, а также с пострадавшим и его семьей. Адвокат Карон заявил, что власти арестовали ее до завершения ДНК-тестирования, и на данный момент нет никаких доказательств ее сексуальной связи со школьником. Юрист также отметил, что понадобятся месяцы для проведения всех необходимых тестов.

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Расследование возможной сексуальной связи Карон с учеником началось в декабре 2024 года после того, как его отец опубликовал пост в социальных сетях. В сообщении мужчина заявил, что пятилетний ребенок учительницы подозрительно похож на него и его сына. Карон дружила с семьей пострадавшего, и он часто оставался у нее на ночь. Как позже рассказала следователям сестра юноши, с 11 лет он стал спать в одной постели с Карон. Кроме того, когда мальчик принимал душ, учительница «входила в ванную и запирала дверь». На допросе пострадавший подтвердил, что состоял в сексуальных отношениях с учительницей.

Ранее сообщалось, что учительница из американского штата Миссури изнасиловала 16-летнего школьника и избежала тюрьмы. Женщине назначили два года формального испытательного срока.

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