Учительница призналась в изнасиловании ученика и избежала тюрьмы

В США учительница совратила ученика и получила два года испытательного срока

В США учительница из штата Миссури, которая совратила 16-летнего ученика, избежала тюрьмы. Об этом сообщает KOLR.

Расследование в отношение Лины Айрин Стюарт из города Марионвилл началось 7 декабря 2022 года. Полиции стало известно, что она вступала в неподобающие отношения с учеником публичной школы города Никса, где вела платный факультатив по работе по дереву. Школьника опросили сотрудники Центра защиты детей, и он признался, что в октябре 2022 года дважды встречался со Стюарт в доме друга. Во время этих встреч учительница несколько раз изнасиловала школьника.

В 2023 году Стюарт были предъявлены обвинения по нескольким тяжким статьям, включая изнасилование. 31 декабря 2024 года она признала себя виновной по смягченным обвинениям в сексуальных домогательствах второй степени, что по законам Миссури классифицируется как наказуемый проступок, но не уголовное преступление. В январе Стюарт приговорили к двум годам формального испытательного срока. Это означает, что женщина будет находиться под контролем сотрудника службы пробации и должна отчитываться перед ним о всех своих действиях.

Ранее в американском штате Нью-Джерси арестовали учительницу, которая совратила 13-летнего школьника и родила от него ребенка. Женщина насиловала школьника с 2016 по 2020 год.