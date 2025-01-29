Politico: Указы Трампа вызвали хаос и неразбериху в американской армии

Указы администрации президента США Дональда Трампа вызвали хаос в американской армии. Высшие должностные лица Пентагона неверно истолковали его указы о разнообразии и установили заморозку армией сделок по новому оружию. Об этом сообщает Politico cо ссылкой на источники.

По данным издания, начальник штаба армии генерал-лейтенант Лора Поттер приказала главе отдела закупок армии «выявить и рекомендовать заморозить или приостановить» заявки на контракты, связанные с многообразием, равенством, инклюзивностью, «критической расовой теорией», изменением климата, политикой в отношении трансгендеров и абортов. По словам одного из собеседников газеты, эти директивы вызвали шок в армейской бюрократии и заставили чиновников «приостановить все свои контракты». Однако вскоре решение о заморозке было отозвано.

В свою очередь, в Военно-воздушных силах (ВВС) США отменили учения, в которых упоминались пилоты Таскиги, группа чернокожих летчиков, сражавшихся во Второй мировой войне. Некоторые должностные лица Пентагона опасались, что действия, явно упоминающие расу, могут пойти вразрез с позицией Белого дома. ВВС возобновили учения после того, как новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что в их отмене не было необходимости.

Один из чиновников министерства обороны, знакомый с ситуацией, объяснил реакцию армии тревогой по поводу масштаба приказов Трампа и беспокойством по поводу крупных кадровых перестановок. Некоторые военнослужащие также обеспокоены возможными увольнениями офицеров, которых новая команда Трампа сочтет недостаточно лояльными.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ключевыми приоритетами Пентагона являются восстановление воинского духа, модернизация армии и усиление сдерживания угроз. Он подчеркнул, что оставит США «самой смертоносной силой в мире».