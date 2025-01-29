Умер озвучивавший «Звездные войны» и «Пиратов Карибского моря» артист

Умер заслуженный артист России Борис Улитин, переживший блокаду Ленинграда

Заслуженный артист России Борис Улитин, переживший блокаду Ленинграда, скончался в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городской комитет по культуре.

Актеру было 85 лет, день рождения он отпраздновал в декабре в кругу близких.

«Ушел из жизни заслуженный артист России и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин», — говорится в сообщении.

Борис Улитин родом из творческой семьи: отец руководил театром на Литейном, а мать была балериной Мариинского театра. В годы блокады остался в Ленинграде на попечении тети, с матерью воссоединился в 1943 году. Наиболее известен по озвучанию персонажей фильмов «Звездные войны», «Пираты Карибского моря» и другим работам в известных картинах.

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