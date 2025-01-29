В австралийском автофургоне нашли взрывчатку и список целей для антисемитских атак

В Австралии в фургоне нашли взрывчатку и список целей для антисемитских атак

В Австралии нашли взрывчатку и список целей для антисемитских атак, спрятанные в автофургоне. Об этом сообщает портал The Daily Telegraph.

По данным издания, житель города Дюрал обнаружил находку в заброшенном фургоне, припаркованном на территории жилого дома. 19 января он обратился в полицию. В качестве возможной цели для атаки злоумышленника издание назвало синагогу.

«В автофургоне находилось некоторое количество взрывчатых веществ, и есть признаки того, что эти взрывчатые вещества могли быть использованы для совершения антисемитской атаки», — заявил заместитель комиссара полиции Нового Южного Уэльса Дэвид Хадсон.

Полиция начала антитеррористическое расследование и привлекла к нему более ста сотрудников. По словам Хадсона, ведомство относится к расследованию «со всей серьезностью».

В октября полиция Казахстана приняла меры по усилению охраны синагог и дипломатических объектов Израиля в связи с обострением его конфликта с Ираном.