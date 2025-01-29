В ДНР дали срок оказавшейся украинской шпионкой учительнице русского языка

В ДНР 11 лет колонии дали учительнице, шпионившей для Украины

В Донецкой народной республике (ДНР) к 11 годам колонии общего режима приговорили 40-летнюю жительницу Горловки, признанную виновной в шпионаже в пользу Украины. Об этом среду, 29 января, сообщает прокуратура ДНР.

Как установил суд, с февраля по июнь 2023 года осужденная собрала и передала сотруднику службы безопасности Украины (СБУ) информацию о находившихся на лечении в госпитале российских военнослужащих. Эти данные могли быть использованы для нанесения ударов по местам дислокации российских войск. Женщина ничем не привлекала к себе внимание местных жителей. Она работала в городской школе учительницей русского языка и литературы.

Ранее в Мариуполе спецслужбы ДНР поймали шпиона украинской разведки.