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18:54, 29 января 2025Силовые структуры

В ДНР дали срок оказавшейся украинской шпионкой учительнице русского языка

В ДНР 11 лет колонии дали учительнице, шпионившей для Украины
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) к 11 годам колонии общего режима приговорили 40-летнюю жительницу Горловки, признанную виновной в шпионаже в пользу Украины. Об этом среду, 29 января, сообщает прокуратура ДНР.

Как установил суд, с февраля по июнь 2023 года осужденная собрала и передала сотруднику службы безопасности Украины (СБУ) информацию о находившихся на лечении в госпитале российских военнослужащих. Эти данные могли быть использованы для нанесения ударов по местам дислокации российских войск. Женщина ничем не привлекала к себе внимание местных жителей. Она работала в городской школе учительницей русского языка и литературы.

Ранее в Мариуполе спецслужбы ДНР поймали шпиона украинской разведки.

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