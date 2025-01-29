Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:10, 29 января 2025Экономика

В Евросоюзе назвали условия отказа от российского газа

Reuters: Евросоюз не откажется от российского СПГ, пока не найдет альтернативу
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Европейская комиссия не предлагала запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в новом пакете санкций. Об этом сообщило агентство Reuters.

Причиной этого решения стала обеспокоенность ряда государств входящих в Европейский союз (ЕС) по поводу альтернативных источников этого энергоносителя. Как заявил один из дипломатов, сначала следует заключить соответствующую сделку, иначе есть риск остаться без газа как из России, так и из США.

Кроме того, полный запрет российского СПГ оказался сомнительной затеей еще и в связи с холодной зимней погодой, истощением запасов газа, а также предстоящими выборами в Германии.

Агентство напомнило, что новый президент США Дональд Трамп хочет, чтобы ЕС нарастил покупки американского СПГ.

Ранее Politico сообщило, что новый пакет антироссийских санкций Европейского союза не предполагает полного запрета на импорт СПГ из России, несмотря на призывы со стороны некоторых государств поступить именно так.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они хотят посеять страх и панику». Сербию захлестнули студенческие протесты. Чего хотят их участники и что они говорят о России?

      В Госдуму внесли проект закона о праве увольнения многодетных военных

      Кличко обратился к Зеленскому и пожаловался на его окружение

      Генпрокуратура признала нежелательной деятельность международной организации из Голландии

      Екатерина Андреева вышла в свет с сумкой почти за 3 миллиона рублей

      В МИД России раскрыли подробности переговоров с новыми властями Сирии

      В Евросоюзе назвали условия отказа от российского газа

      Ида Галич объявила о беременности

      В России оценили возможность членства Армении в ЕС и ЕАЭС

      Россиян предупредили о риске подорожания популярного напитка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше