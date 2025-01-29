В Евросоюзе назвали условия отказа от российского газа

Reuters: Евросоюз не откажется от российского СПГ, пока не найдет альтернативу

Европейская комиссия не предлагала запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в новом пакете санкций. Об этом сообщило агентство Reuters.

Причиной этого решения стала обеспокоенность ряда государств входящих в Европейский союз (ЕС) по поводу альтернативных источников этого энергоносителя. Как заявил один из дипломатов, сначала следует заключить соответствующую сделку, иначе есть риск остаться без газа как из России, так и из США.

Кроме того, полный запрет российского СПГ оказался сомнительной затеей еще и в связи с холодной зимней погодой, истощением запасов газа, а также предстоящими выборами в Германии.

Агентство напомнило, что новый президент США Дональд Трамп хочет, чтобы ЕС нарастил покупки американского СПГ.

Ранее Politico сообщило, что новый пакет антироссийских санкций Европейского союза не предполагает полного запрета на импорт СПГ из России, несмотря на призывы со стороны некоторых государств поступить именно так.