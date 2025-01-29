Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:12, 29 января 2025Мир

В Германии проголосовали за резкое ужесточение политики миграции

Бундестаг одобрил введение постоянного пограничного контроля
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Парламент Германии проголосовал за резкое ужесточение политики миграции и предоставления убежища. Об этом сообщает Tagesschau.

Дебаты прошли в бундестаге 29 января. За предложение оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) проголосовало большинство депутатов. План кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС Фридриха Мерца включает пять пунктов по ужесточению миграционной политики ФРГ. В частности, документ содержит призыв ввести постоянный контроль на границах Германии, а также отказывать во въезде тем, у кого нет разрешения на пребывание в стране. Кроме того, подлежащие депортации люди должны быть взяты под охрану, также предусматривается ужесточение законодательства для обвиненных в преступлениях мигрантов и так называемых опасных лиц.

Ранее глава Министерства внутренних дел (МВД) Франции Брюно Ретайо ужесточил установленные предшественником Мануэлем Вальсом правила легализации проживающих в стране иммигрантов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Высокопоставленные силовики задержаны по делу главы «Фонбета». При обыске изъяты два миллиона долларов

      Названо возможное орудие убийства трех лесничих в Калужской области

      Над Крымом сбили два беспилотника

      Трамп раскрыл судьбу «худших преступников-нелегалов»

      В Грузии назвали абсурдной резолюцию ПАСЕ о выборах

      Бернар Арно лишился более десяти миллиардов долларов за день

      Собчак обратилась к срывающим концерты Лолиты активистам

      В Пакистане мужчина убил свою дочь из-за видео в TikTok

      Задержанный глава «Фонбета» Анохин похвастался костюмами от Brioni и часами с бриллиантами

      Фетисов рассказал об изменившем его жизнь Путине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше