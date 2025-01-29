В Госдуме призвали ускорить принятие закона о защите россиян от мошенников

Комитет ГД одобрил ко второму чтению законопроект о периоде охлаждения по займам

Комитет Госдумы (ГД) по финансовому рынку призвал российских парламентариев ускорить принятие законопроекта о введении обязательного периода охлаждения по кредитам. Об этом сообщает ТАСС.

В ГД должны рассмотреть вышеуказанный законопроект на очередном заседании, которое должно состояться 12 февраля 2025 года. Речь идет о введении обязательного периода охлаждения между оформлением и получением потребительского займа. Ко второму чтению ранее были одобрены несколько поправок, включая уточненный порядок действий финансовых организаций на случай попадания гражданина в базу мошенников.

Статс-секретарь-зампред Центробанка (ЦБ) Алексей Гузнов заявлял, что в ходе подготовки ко второму чтению законопроекта были сделаны еще несколько дополнений. Они касаются случаев, когда банк не провел надлежащим образом антифрод-процедуры (применяется с целью проверки подозрительных транзакций). Речь идет, в частности, о последствиях, связанных с ограничением возможности обнуления требований заемщика, попавшего под воздействие злоумышленников.

По итогам первого чтения депутаты Госдумы одобрили законопроект о защите россиян от мошенников. Для окончательного утверждения должны пройти еще два чтения. Инициатива подразумевает введение периода охлаждения в 4 часа для сумм от 50 до 200 тысяч рублей и двое суток — для сумм от 200 тысяч. Законопроект призван обезопасить граждан от нежелательных кредитов и оградить их от роста долговой нагрузки. Соответствующий документ подготовила группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.