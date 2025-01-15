Закон о защите россиян от мошенников приняли в первом чтении

Госдума в первом чтении приняла закон о периоде охлаждения при выдаче кредитов

Госдума приняла в первом чтении закон о периоде охлаждения при выдаче кредитов в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект должен стать механизмом защиты граждан от финансовых мошенников. Период охлаждения в 4 часа для сумм от 50 до 200 тысяч рублей и 48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей должен послужить возможностью для тщательного анализа необходимости денежных средств, оценки платежеспособности, консультаций с родственниками и друзьями или, при необходимости — для обращения в полицию.

«В большинстве случаев доверчивых граждан под разными предлогами вынуждают взять в кредит внушительную сумму денег. По данным одного из крупнейших российских банков, через такие схемы у людей в этом году преступники похитили 250 миллиардов рублей», — прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Документ подготовила группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. По словам парламентария, период охлаждения даст человеку время на раздумья и предотвратит поспешные и необдуманные действия под воздействием манипуляторов. Банк России может смягчить требования закона для тех кредиторов, кто успешно борется с мошенниками — оценивать их будет сам регулятор.

«Для реализации инициативы потребуется разработать методику, по которой банки будут определять, что обратившийся за кредитом клиент находится под воздействием механизмов социальной инженерии. Это важно, чтобы не было ошибки и приостановка не затронула заемщиков, которым срочно нужны деньги, скажем, на лекарства или операцию. Ведь срок получения кредита увеличится», — добавил депутат.

Вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Олег Скворцов предупредил, что, несмотря на заявленную пользу закона, недовольные им все равно найдутся. Для банков это, напротив, обернется повышенной нагрузкой: им не придется отслеживать каждый такой платеж, но нужно будет реагировать на обращения, менять настройки. В ряде случаев банкам придется работать в ручном режиме.