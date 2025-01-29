В Кремле прокомментировали слова Карлсона о планах Байдена убить Путина

Песков: Карлсон не привел доказательств о планах Байдена убить Путина

Американский телеведущий Такер Карлсон не привел каких-либо доказательств, говоря о намерениях администрации бывшего президента США Джо Байдена «убить» российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы не совсем понимаем, что имел в виду Такер Карлсон, когда об этом говорил. Он не привел никаких доказательств, поэтому я не имею возможности комментировать сказанное им. Непонятно, что имелось в виду», — рассказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что сейчас общество живет в мире информации, которая не имеет под собой никаких реальных доказательств. В связи с этим он призвал не доверять подобным сообщениям вне зависимости от того, кто их озвучивает.

Ранее Песков прокомментировал перевод учеными стрелок часов Судного дня. Представитель Кремля указал, что атмосфера в мире напряженная и поводы для опасений есть в связи с неразрушенными вооруженными конфликтами.