В Кремле высказались о переводе стрелок часов Судного дня

Песков: Атмосфера в мире напряженная, поводы для опасений есть

Атмосфера в мире напряженная, поводы для опасений есть. Так перевод учеными стрелок часов Судного дня прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«То, что атмосфера действительно чрезвычайно напряженная, и то, что количество конфликтов и замороженных, и нерешенных до сих пор, и горячих конфликтов зашкаливает, это действительно так. Поэтому поводы для опасений, конечно же, есть», — сказал он.

Ранее председатель совета по науке и безопасности американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Дэниел Холц объявил, что ученые перевели стрелки часов Судного дня — теперь они показывают 89 секунд до начала «ядерной полуночи». Теперь часы показывают самый близкий показатель к началу ядерного конфликта за все время, что применялся данный показатель.