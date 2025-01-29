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12:16, 29 января 2025Мир

В Кремле высказались о переводе стрелок часов Судного дня

Песков: Атмосфера в мире напряженная, поводы для опасений есть
Семен Александров (редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Атмосфера в мире напряженная, поводы для опасений есть. Так перевод учеными стрелок часов Судного дня прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«То, что атмосфера действительно чрезвычайно напряженная, и то, что количество конфликтов и замороженных, и нерешенных до сих пор, и горячих конфликтов зашкаливает, это действительно так. Поэтому поводы для опасений, конечно же, есть», — сказал он.

Ранее председатель совета по науке и безопасности американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Дэниел Холц объявил, что ученые перевели стрелки часов Судного дня — теперь они показывают 89 секунд до начала «ядерной полуночи». Теперь часы показывают самый близкий показатель к началу ядерного конфликта за все время, что применялся данный показатель.

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