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12:00, 29 января 2025Мир

В МИД Австралии рассказали о судьбе наемника ВСУ

Глава МИД Австралии Вонг: Наемник ВСУ Дженкинс находится под стражей в России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал «Сладков+»

Австралийский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Оскар Дженкинс жив и сейчас находится под стражей в России. Об этом сообщила глава МИД Австралии Пенни Вонг, ее слова передает The Canberra Times.

«Правительство Австралии получило подтверждение от Москвы, что наемник Оскар Дженкинс жив и находится под стражей (...) Мы также оказываем консульскую помощь его семье», — отметила дипломат.

Вонг добавила, что обсуждала ситуацию с Дженкинсом с представителями Украины и с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич.

15 января Вонг сообщила, что Австралия вызвала посла России Алексея Павловского из-за сообщений о возможном уничтожении наемника ВСУ Оскара Дженкинса, попавшего в плен. Она добавила, что ведомство уточняет обстоятельства случившегося и проводит консультации с украинскими коллегами.

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