МИД Австралии вызвал посла России после сообщений об уничтожении наемника

Глава МИД Вонг: Австралия вызвала посла России из-за сообщений о наемнике ВСУ

Австралия вызвала посла России Алексея Павловского из-за сообщений о возможном уничтожении наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Оскара Дженкинса, попавшего в плен. Об этом заявила глава МИД Австралии Пенни Вонг в интервью телеканалу ABC, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Да. Российский посол был вызван, в том числе по моему указанию в начале этой недели в связи с господином Дженкинсом», — рассказала дипломат.

При этом Вонг подчеркнула, что МИД Австралии не уверен до конца в правдоподобности сообщений об уничтожении наемника. В связи с этим, она добавила, что ведомство уточняет обстоятельства и проводит консультации с украинскими коллегами.

Ранее глава МИД России Мария Захарова заявила, что Австралия обратилась к России после задержания австралийского наемника в зоне специальной военной операции (СВО), эта информация проверяется. При этом она подчеркнула, что Канберра попустительствует отправке наемников на Украину и оказывает военную помощь Киеву.