Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:57, 15 января 2025Мир

МИД Австралии вызвал посла России после сообщений об уничтожении наемника

Глава МИД Вонг: Австралия вызвала посла России из-за сообщений о наемнике ВСУ
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Австралия вызвала посла России Алексея Павловского из-за сообщений о возможном уничтожении наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Оскара Дженкинса, попавшего в плен. Об этом заявила глава МИД Австралии Пенни Вонг в интервью телеканалу ABC, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Да. Российский посол был вызван, в том числе по моему указанию в начале этой недели в связи с господином Дженкинсом», — рассказала дипломат.

При этом Вонг подчеркнула, что МИД Австралии не уверен до конца в правдоподобности сообщений об уничтожении наемника. В связи с этим, она добавила, что ведомство уточняет обстоятельства и проводит консультации с украинскими коллегами.

Ранее глава МИД России Мария Захарова заявила, что Австралия обратилась к России после задержания австралийского наемника в зоне специальной военной операции (СВО), эта информация проверяется. При этом она подчеркнула, что Канберра попустительствует отправке наемников на Украину и оказывает военную помощь Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Разведка Украины хотела «купить» Горловку у российских военных. Сколько им предлагали за уход из города?

      Минобороны России заявило о групповом ударе по Украине

      Глава города-спутника Запорожской АЭС объявил об увольнении

      У снежного покрова в Москве появился шанс

      Армия России заняла населенный пункт Украинка в ДНР

      В Сирии пройдут выборы

      Женщина поймала крупную рыбу и побила 29-летний рекорд на один грамм

      Назван главный бенефициар от членства в ЕАЭС

      МИД Армении вручил ноту протеста послу России

      В правительстве России заявили о начале выхода Армении из ЕАЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше