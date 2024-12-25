В МИД рассказали об обращении Австралии к России после задержания наемника

Захарова: Австралия обратилась к РФ после задержания австралийского наемника

Австралия обратилась к России после задержания австралийского наемника в зоне специальной военной операции (СВО), эта информация проверяется. Такое заявление сделала на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если произошедшее подтвердится, то виновата официальная Канберра», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, Австралия попустительствует отправке наемников на Украину и оказывает военную помощь Киеву. Большая часть объема помощи была направлена на военную помощь.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего гражданина США Троя Оффенбекера, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины.