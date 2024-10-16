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17:24, 16 октября 2024Силовые структуры

Наемника из США осудят в России за участие в боевых действиях на стороне Украины

В ДНР осудят наемника из США Оффенбекера за участие в боях на стороне Украины

Фото: прокуратура ДНР

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего гражданина США Троя Оффенбекера, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики.

Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Оффенбекер объявлен в международный розыск и заочно арестован.

По версии следствия, в период с мая 2022 года по август 2024 года иностранец находился в различных точках боевого соприкосновения и принимал участие в боях в качестве наемника на стороне Украины. За эти действия он получил вознаграждение, эквивалентное 2,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что соратник Кадырова сообщил об уничтожении немецких наемников в зоне СВО.

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      Артем Соколов
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