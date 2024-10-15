Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:22, 15 октября 2024Россия

Соратник Кадырова сообщил об уничтожении немецких наемников в зоне СВО

Алаудинов сообщил об уничтожении немецких наемников в зоне спецоперации

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Спецназ «Ахмат» уничтожил говоривших на немецком языке наемников в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир «Ахмата» Апти Алаудинов в эфире «Соловьев Live».

По его мнению, качество подготовки этих людей было не серьезное.

«Был один участок непосредственно напротив спецназа "Ахмат", где появились иностранцы — немцы там были. Но я могу гарантировать, что от тех немцев, от тех людей, которые говорили на немецком языке, там ребята мои работали двумя командами… Я вам честно скажу, там такой визг в эфире стоял, и оттуда, по-моему, мало кто ушел живым», — рассказал генерал.

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь» В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
24 июля 2024

Алаудинов подчеркнул, что иностранные наемники в этих боестолкновениях понесли сильные потери. Также он добавил, что приехавшие в зону СВО иностранцы не готовы к напору российских военнослужащих.

Ранее Алаудинов заявил, что в Курской области фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) может рухнуть в течение месяца. По его словам, на курском направлении Украина понесла серьезные и ощутимые потери.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Гнусные комментарии». Везшие гуманитарную помощь в зону СВО волонтеры заявили об унижениях на КПП в Крыму

      Пытавшегося вступить в ВСУ россиянина осудили на 10 лет

      Минобороны рассказало о боях под Волчанском

      В ДНР заявили о предпосылках для «охвата» Селидово

      В Кремле заявили о невмешательстве во внутренние дела Грузии

      Зюганов рассказал о встрече с вернувшимся из Ашхабада Путиным

      В Кремле прокомментировали пункт о военной помощи в договоре России и КНДР

      Подполье сообщило о попадании зенитной ракетой ВСУ по рынку в Николаеве

      Раскрыты новые подробности о поисках дрейфовавшей 67 дней в море лодке с россиянами

      Власти увеличили квоту на вывоз удобрений из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше