Соратник Кадырова сообщил об уничтожении немецких наемников в зоне СВО

Алаудинов сообщил об уничтожении немецких наемников в зоне спецоперации

Спецназ «Ахмат» уничтожил говоривших на немецком языке наемников в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир «Ахмата» Апти Алаудинов в эфире «Соловьев Live».

По его мнению, качество подготовки этих людей было не серьезное.

«Был один участок непосредственно напротив спецназа "Ахмат", где появились иностранцы — немцы там были. Но я могу гарантировать, что от тех немцев, от тех людей, которые говорили на немецком языке, там ребята мои работали двумя командами… Я вам честно скажу, там такой визг в эфире стоял, и оттуда, по-моему, мало кто ушел живым», — рассказал генерал.

Алаудинов подчеркнул, что иностранные наемники в этих боестолкновениях понесли сильные потери. Также он добавил, что приехавшие в зону СВО иностранцы не готовы к напору российских военнослужащих.

Ранее Алаудинов заявил, что в Курской области фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) может рухнуть в течение месяца. По его словам, на курском направлении Украина понесла серьезные и ощутимые потери.