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12:00, 29 января 2025Силовые структуры

В Подмосковье таксист украл у пассажира сумку с 1,9 миллиона рублей

В Подмосковье задержали таксиста, укравшего у клиента сумку с 1,9 млн рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Шелагин / Коммерсантъ

В Подмосковье 40-летний таксист украл у 36-летнего пассажира сумку с 1,9 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным ведомства, водитель забрал оставленную клиентом на заднем сиденье машины сумку. Пассажир обратился в полицию. Сотрудники задержали таксиста — жителя Саратовской области.

Возбуждено дело по статье 158 («Кража») УК РФ. Часть похищенного изъяли и уже вернули владельцу.

Ранее стало известно, что в Хабаровске осудили мужчину за кражу запчастей с машин.

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