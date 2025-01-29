В Подмосковье таксист украл у пассажира сумку с 1,9 миллиона рублей

В Подмосковье задержали таксиста, укравшего у клиента сумку с 1,9 млн рублей

В Подмосковье 40-летний таксист украл у 36-летнего пассажира сумку с 1,9 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным ведомства, водитель забрал оставленную клиентом на заднем сиденье машины сумку. Пассажир обратился в полицию. Сотрудники задержали таксиста — жителя Саратовской области.

Возбуждено дело по статье 158 («Кража») УК РФ. Часть похищенного изъяли и уже вернули владельцу.

Ранее стало известно, что в Хабаровске осудили мужчину за кражу запчастей с машин.

