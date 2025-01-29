В российском регионе осудили местного жителя за кражу запчастей с машин

В Хабаровске осудили мужчину за кражу запчастей с машин

В Хабаровске осудили мужчину за кражу запчастей с машин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он признан виновным по статье 158 («Кража») УК РФ. По данным ведомства, осенью 2024 года 36-летний местный житель похищал с машин запчасти и комплектующие. С автомобиля Lexus LX570 он украл блоки мультимедиа, климат-контроля, дефлекторы обдува салона и другие комплектующие на сумму 300 тысяч рублей, с Toyota Crown снял бампер, решетку радиатора, защиту двигателя, с двух грузовых машин аккумуляторы.

Мужчина ранее уже был судим, вину он признал. Часть похищенного была обнаружена и возвращена пострадавшим.

Суд приговорил его к трем годам колонии строгого режима.

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