Российский пенсионер решил изменить жизнь и взялся за вскрытие банкомата

В Москве задержали пенсионера, пытавшегося вскрыть банкомат металлической трубой

В Москве задержали 67-летнего пенсионера, пытавшегося вскрыть банкомат металлической трубой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

По данным ведомства, мужчина приехал в столицу на заработки. Во время прогулки он зашел на стройку и нашел металлическую трубу. Россиянин решил вскрыть ею банкомат, чтобы украсть деньги, однако его остановили правоохранители. Задержанный объяснил, что хотел заработать денег на переезд в другой город.

Возбуждено дело по части 3 статьи 30, пункта б части 4 статьи 158 («Покушение на кражу») УК РФ. Пенсионер арестован.

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