В популярном у туристов российском регионе продлили экстренное предупреждение

Экстренное предупреждение о лавинной опасности продлили в Карачаево-Черкесии

В горах Карачаево-Черкесии продлили экстренное предупреждение в связи с угрозой схода снежных лавин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Отмечается, что в период с четверга, 30 января, по субботу, 1 февраля, в горах популярного у туристов региона выше 2000 метров будет лавиноопасно.

«Прогнозируется: возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи; объектов инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Также россиян предупредили о возможном затруднении в работе автомобильного транспорта, перекрытии автомобильных дорог, мостов и тоннелей. Спасатели рекомендовали жителям и гостям республики не выходить в горы в снегопад и непогоду, а также избегать мест возможного спуска лавин.

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Краснодарского края. По данным МЧС, 29 и 30 января местами в Таганрогском заливе Азовского моря ожидается сильный туман.

