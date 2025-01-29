Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:22, 29 января 2025Путешествия

В популярном у туристов российском регионе продлили экстренное предупреждение

Экстренное предупреждение о лавинной опасности продлили в Карачаево-Черкесии
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В горах Карачаево-Черкесии продлили экстренное предупреждение в связи с угрозой схода снежных лавин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Отмечается, что в период с четверга, 30 января, по субботу, 1 февраля, в горах популярного у туристов региона выше 2000 метров будет лавиноопасно.

«Прогнозируется: возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи; объектов инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибшийЧто известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
18 января 2021
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов. Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов.Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
24 сентября 2021

Также россиян предупредили о возможном затруднении в работе автомобильного транспорта, перекрытии автомобильных дорог, мостов и тоннелей. Спасатели рекомендовали жителям и гостям республики не выходить в горы в снегопад и непогоду, а также избегать мест возможного спуска лавин.

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Краснодарского края. По данным МЧС, 29 и 30 января местами в Таганрогском заливе Азовского моря ожидается сильный туман.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Финляндии разработали для ВСУ новый смертоносный дрон. Чем он может угрожать России?

      В Госдуме высказались о сроках начала переговоров между Россией и Украиной

      Педагогов российского детсада в возмутивших родителей обтягивающих костюмах сняли на видео

      Игрок клуба КХЛ попал в реанимацию после столкновения в матче

      В России объяснили уникальность Су-57

      Новые власти Сирии запросили у России выдачу Асада

      Владелец «Волгонефти-239» специально посадил танкер на мель

      Папарацци заметили самую красивую женщину в мире без косметики

      Стало известно о продвижении ВС России в районе Курахово

      Пикетчицу с вопросом о похищенной чеченке задержали на мосту Кадырова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше