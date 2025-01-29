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14:30, 29 января 2025Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: На территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 29 и 30 января
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Shutterstock / Fotodom

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС.

По данным ведомства, 29 и 30 января местами в Таганрогском заливе Азовского моря ожидается сильный туман. В связи с этим сотрудники МЧС призвали жителей и гостей Кубани соблюдать меры безопасности.

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«Будьте очень внимательны и осторожны при передвижении по улицам и дорогами, — предупредили спасатели. — Для перехода проезжей части используйте по возможности только надземные или подземные пешеходные переходы».

Ранее стало известно, до 31 января в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше двух тысяч метров.

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