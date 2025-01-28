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10:44, 28 января 2025Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: На территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 28 по 31 января
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Krzysztof Kowalik / Unsplash

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, с 28 по 31 января в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше двух тысяч метров.

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В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. Например, внимательно следить за изменением погоды и не выходить в горы в снегопад.

«Избегайте мест возможного схода лавин, — добавили они. — Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев».

Ранее сообщалось, что отели в Крыму по-прежнему значительно дешевле гостиниц Краснодарского края. По данным туроператора «Мультитур», разница в цене с Анапой может составлять около 10 процентов, а с Сочи и Геленджиком — около 20 процентов.

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