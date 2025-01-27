Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:28, 27 января 2025Путешествия

Россиянам раскрыли цены на летний отдых в Крыму

АТОР: Цены на летние туры в отели Крыма стартуют от 103,6 тысячи рублей на троих
Алина Черненко

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Цены на летний отдых 2025 в Крыму лишь на 10-15 процентов выше, чем в сезоне 2024 года. Стоимость туров на полуостров раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как сообщили представители туроператора «Алеан», цены на недельные туры в трехзвездочные отели Крыма с тарифами «все включено» на июль стартуют от 103,6 тысячи рублей на троих (двое взрослых и ребенок).

Материалы по теме:
Россияне массово едут отдыхать в Крым. Чем полуостров привлекает туристов осенью?
Россияне массово едут отдыхать в Крым.Чем полуостров привлекает туристов осенью?
12 ноября 2024
Куда поехать отдыхать летом 2025 года? Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
Куда поехать отдыхать летом 2025 года?Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
30 ноября 2024

В АТОР также отметили, что крымские отели по-прежнему значительно дешевле гостиниц Краснодарского края. По данным туроператора «Мультитур», разница в цене с Анапой может составлять около 10 процентов, а с Сочи и Геленджиком — около 20 процентов.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян заявил об отменах путевок в Анапу после разлива мазута. По его словам, летом в курортном городе будет затруднительно купаться.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер актер и телеведущий Игорь Янковский. Он боролся с раком

      Протесты против итогов выборов в Белоруссии объяснили утратой чувства реальности

      Участников беспорядков из-за отмены концерта российского блогера передали родителям

      Проверять безопасность лифтов в России станут по-новому

      Россиянам рассказали о судьбе их автомобилей с пробегом

      Врач предупредила о вреде одного популярного продукта из списка здорового питания

      Под Москвой нашли пенсионерку и ее сына с психическим расстройством без признаков жизни

      Рэперша-миллиардерша показала внешность после пластики

      Пленный колумбийский наемник предстанет перед судом за участие в боях против России

      Россиянам раскрыли цены на летний отдых в Крыму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше