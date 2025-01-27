Россиянам раскрыли цены на летний отдых в Крыму

АТОР: Цены на летние туры в отели Крыма стартуют от 103,6 тысячи рублей на троих

Цены на летний отдых 2025 в Крыму лишь на 10-15 процентов выше, чем в сезоне 2024 года. Стоимость туров на полуостров раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как сообщили представители туроператора «Алеан», цены на недельные туры в трехзвездочные отели Крыма с тарифами «все включено» на июль стартуют от 103,6 тысячи рублей на троих (двое взрослых и ребенок).

В АТОР также отметили, что крымские отели по-прежнему значительно дешевле гостиниц Краснодарского края. По данным туроператора «Мультитур», разница в цене с Анапой может составлять около 10 процентов, а с Сочи и Геленджиком — около 20 процентов.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян заявил об отменах путевок в Анапу после разлива мазута. По его словам, летом в курортном городе будет затруднительно купаться.

