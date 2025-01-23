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16:16, 23 января 2025Путешествия

Стало известно об отменах путевок в Анапу после разлива мазута

Вице-президент АТА Мкртчян: Купаться летом в Анапе будет затруднительно
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян заявил об отменах путевок в Анапу после разлива мазута. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Эксперт подчеркнул, что летом в Анапе будет затруднительно купаться. Однако, по его словам, на некоторых отечественных курортах, наоборот, идет рост бронирования, в том числе в Сочи и Геленджике. «Куда даже теоретически не может попасть мазут — в Геленджикскую бухту», — добавил он.

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При этом ранее стало известно, что в Анапе настроены оптимистично по отношению к открытию летнего сезона. Перспективы отдыха туристов на курорте после разлива мазута оценили местные отельеры. В частности, директор гостиничной компании Alean Collection Ольга Смолкина уведомила, что уже сейчас последствия от разлива мазута на пляжах едва ощутимы.

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