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10:10, 23 января 2025Путешествия

В Анапе оценили перспективы открытия летнего сезона после разлива мазута

РБК: В Анапе настроены оптимистично по отношению к открытию летнего сезона
Алина Черненко

Фото: Анатолий Карбинов / Коммерсантъ

В Анапе настроены оптимистично по отношению к открытию летнего сезона. Перспективы отдыха туристов на курорте после разлива мазута оценили местные отельеры в беседе с РБК.

Так, директор гостиничной компании Alean Collection Ольга Смолкина отметила, что уже сейчас последствия от разлива мазута на пляжах едва ощутимы. «На нашей части побережья нет запаха мазута и видимых следов», — добавила она.

Однако участники туристического рынка предупреждают, что отрасль должна быть готова к ситуации, при которой летом пляжи останутся закрытыми. Председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов подчеркнул, что сейчас стоит «не разводить панику, а готовиться к плану Б». «Нам нужно сделать все, чтобы сюда можно было приехать, и мы готовы создавать для этого условия», — заявил собеседник издания.

Тем временем местные жители и волонтеры каждый день собирают на побережье мазут, перемешанный с песком. По данным источника, на первый взгляд пляжи выглядят чисто, но во время шторма вода приносит на берег мелкие фракции мазута.

В последний раз новый выброс мазута после шторма зафиксировали на береговой полосе Анапы 19 января. Специалисты провели работы по очистке берега.

Ранее волонтеры, участвующие в очистке пляжей, начали обращаться за медицинской помощью. Пациенты жаловались на головную боль и тошноту, а также незначительные травмы.

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