Участвующие в очистке пляжей в Анапе пожаловались на головную боль

Участвующие в очистке пляжей в Анапе волонтеры пожаловались на головную боль

Волонтеры, участвующие в очистке пляжей от мазута в Анапе, обращаются с жалобами на головную боль и тошноту, сообщила фельдшер выездной бригады территориального центра медицины катастроф Краснодарского края Виктория Лящина. Ее слова приводятся в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Помимо этого, люди обращаются с хроническими заболеваниями, мелкими травмами, порезами.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин знает о запросе волонтеров, пострадавших от интоксикации при уборке пляжей Краснодарского края от мазута, на медицинскую помощь. В беседе с журналистами Песков заверил, что медпомощь нуждающимся в ней волонтерам уже оказывается.

