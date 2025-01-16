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14:25, 16 января 2025Россия

Путину доложили о пострадавших при уборке пляжей от мазута волонтерах

Песков: Путин знает о запросе очищающих пляжи от мазута волонтеров на медпомощь
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин знает о запросе волонтеров, пострадавших от интоксикации при уборке пляжей Краснодарского края от мазута, на медицинскую помощь. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, информация о необходимости медпомощи добровольным участникам работ хорошо известна. «И, конечно, об этом докладывается президенту», — подчеркнул он.

В беседе с журналистами Песков также заверил, что медпомощь нуждающимся в ней волонтерам уже оказывается.

Ранее стало известно, что с 18 декабря 2024 года к врачам обратились 146 участников очистки пляжей от нефтепродуктов. Как сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, трех из них госпитализировали.

Кроме того, 15 января появились сообщения о смерти 17 летнего волонтера после уборки мазута на пляже Анапы. Точная причина произошедшего пока неизвестна. В Анапском индустриальном техникуме где учился молодой человек, заявили, что учебное заведение не отправляло студента на очистку. Другие учащиеся рассказали, что многие присоединяются к уборке пляжей по своей инициативе

ЖЗЛ
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