В Кремле высказались о медпомощи убирающим мазут на Черном море волонтерам

Песков заявил, что работающие на Черном море волонтеры получат медпомощь

Волонтеры, задействованные в работах по ликвидации чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута в Черном море, получат медицинскую помощь. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«При необходимости в любом случае вся необходимая медицинская помощь оказывается и будет оказываться», — заверил представитель Кремля.

Ранее министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов заявил, что с 18 декабря 2024 года за медпомощью обратились 146 участников очистки пляжей от нефтепродуктов. По его данным, трое были госпитализированы, в настоящее время они уже выписаны из больниц.

Кроме того, 15 января стало известно о смерти 17-летнего волонтера после уборки мазута на пляже Анапы. В Анапском индустриальном техникуме, где учился молодой человек, подтвердили произошедшее и подчеркнули, что учебное заведение не отправляло студента на очистку, так как группы формируются только из совершеннолетних.

Загрязнение пляжей Крыма и Краснодарского края нефтепродуктами произошло в результате крушения двух танкеров, перевозивших в общей сложности девять тысяч тонн мазута. Причиной происшествий могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей.