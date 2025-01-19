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13:15, 19 января 2025Экономика

Шторм снова вынес на берег Анапы фрагменты мазута

На береговой полосе Анапы зафиксировали новый выброс мазута
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

После шторма на береговой полосе Анапы зафиксировали новый выброс мазута. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

«Утром 19 января команды из 41 муниципалитета Краснодарского края провели обследование территории, закрепленной за ними. Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксировали на 24 участках пляжей», — говорится в сообщении.

На данный момент ведутся работы по очистке берега. В первую очередь команды очистки собирают выброшенные на сушу фрагменты мазута.

Накануне стало известно, что у кормы танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Черном море, собрали почти 14 тонн мазута. Тогда в МЧС добавили, что работы по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе продолжаются.

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