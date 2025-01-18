МЧС раскрыло количество собранного у кормы танкера «Волгонефть-239» мазута

МЧС: 14 тонн мазута собрано у кормы «Волгонефти-239», потерпевшего крушение

У кормы танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Черном море, собрали почти 14 тонн мазута. Такие данные «Ленте.ру» раскрыли в МЧС России.

Работы по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе продолжаются.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов оценил ситуацию с мазутом на побережье полуострова и назвал ее полностью контролируемой. По словам Аксенова, все действия проходят в соответствии с планом-графиком, составленным совместно с МЧС.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших 9000 тонн мазута, произошло 15 декабря 2024 года. Причиной ЧП могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей.

В конце года последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации.

