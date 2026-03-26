Бывший СССР
11:25, 26 марта 2026

Зеленский назвал самый дефицитный для Украины ресурс

Зеленский назвал деньги самым дефицитным для Украины ресурсом
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал самый дефицитный для страны ресурс. Об этом он сообщил в интервью французской газете Le Monde, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале политика.

«Деньги — самый дефицитный ресурс на сегодня. Сейчас наша оборонная промышленность загружена наполовину, и нам нужно больше финансирования для производства беспилотников для себя», — заявил он.

Украинский лидер выразил готовность продавать партнерам те системы, которые Киев производит с избытком. Какие именно это системы, Зеленский не уточнил.

Зеленский также рассказал о просьбе США к Украине. По его словам, Вашингтон обратился к Киеву с просьбой о защите своих военных баз на Ближнем Востоке.

