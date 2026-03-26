Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:30, 26 марта 2026Бывший СССР

На Украине заявили об атаках на портовую и железнодорожную инфраструктуру

Кулеба: ВС России атаковали портовую и железнодорожную инфраструктуру
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Leah Millis / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 26 марта атаковали портовую и железнодорожную инфраструктуру Украины. Об этом заявил вице-премьер Украины Алексей Кулеба, передает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

По его словам, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удар по пункту технического обслуживания локомотивов в Кировоградской области. В результате часть локомотивов получила повреждения.

Вице-премьер уточнил, что при атаке никто не пострадал.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в ДНР. Он сообщил, что речь идет примерно о 15 процентах земель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok