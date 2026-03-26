На Украине заявили об атаках на портовую и железнодорожную инфраструктуру

Кулеба: ВС России атаковали портовую и железнодорожную инфраструктуру

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 26 марта атаковали портовую и железнодорожную инфраструктуру Украины. Об этом заявил вице-премьер Украины Алексей Кулеба, передает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

По его словам, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удар по пункту технического обслуживания локомотивов в Кировоградской области. В результате часть локомотивов получила повреждения.

Вице-премьер уточнил, что при атаке никто не пострадал.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в ДНР. Он сообщил, что речь идет примерно о 15 процентах земель.