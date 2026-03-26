Израильская Teva решила выпустить в России дженерик ушедшей из России BMS

11:27, 26 марта 2026

Израильская Teva выпустит в России дженерик антикоагулянта «Эликвис» от BMS
Вячеслав Агапов

Фото: Itsanan / Shutterstock / Fotodom  

Израильская фармацевтическая компания Teva решила выпустить в России дженерик «Эликвиса», антикоагулянта от американской BMS. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Препарат на основе апиксабана собираются вывести на рынок до истечения срока действия патента ушедшей из России компании (патентная защита заканчивается в феврале 2027-го). По итогам 2025 года продажи оригинального лекарства для профилактики и лечения тромбозов выросли на 19 процентов и превысили 20 миллиардов рублей.

В Teva отмечают, что в 2021-2025 годах доля несостоявшихся аукционов на поставку апиксабана превысила треть из-за отсутствия заявок. Поэтому создаются риски дефицита препарата, входящего в перечень ЖНВЛП, отмечают в компании. В то же время ушедшая с российского рынка BMS продолжает поставлять лекарства через Pfizer. И согласия на использование своего изобретения по патенту в РФ компания не давала, хотя в госреестре уже числится более 20 производителей дженериков (в продажу они не поступают, ожидая истечения патента).

По мнению Teva, патент BMS нельзя считать действительным, так как действие основной лицензии истекло в 2022 году. Из-за этого Teva добилась отмены патента в Великобритании, а Egis Pharmaceuticals — в Польше.

Ранее стало известно, что Верховный суд признал дженерик препарата Pfizer «Инлита», выпущенный в гражданский оборот «Аксельфармом», нарушающим закон о защите конкуренции. Суд поддержал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) по делу о препарате, применяемом для лечения рака почек. Дженерик «Аксельфарма» поступил в продажу, хотя действующее вещество защищено патентом до июня 2025 года.

    Последние новости

    Зеленский объявил о решении по вопросу вывода войск из Донбасса

    Ушедший из России автобренд начал доставлять машины самолетами

    В Японии призвали направить корабли в Ормузский пролив

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области

    В России отреагировали на разрешение Ирана прохода через Ормузский пролив

    Покупка на AliExpress обернулась для россиянина уголовным делом

    Стало известно о секретных переговорах Ирана в Армении

    Боец СВО рассказал о большом количестве пехоты и беспилотников ВСУ на одном из направлений

    Раскрыт гонорар россиянину за атаку дронами по военному аэродрому

    В Израиле сообщили об устранении командующего ВМС КСИР

    Все новости
