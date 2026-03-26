Экономика
11:31, 26 марта 2026

Важнейший импортер российской нефти ускорил ее закупки

NDTV: Индия ускорила заключение контрактов на импорт российской нефти
Анатолий Акулов (редактор)
Крупные энергетические компании Индии ускорили заключение контрактов на закупки иностранной нефти, в том числе российской, с целью перестраховки на случай затяжных перебоев с поставками ближневосточного сырья. Об этом сообщает местный телеканал NDTV.

Контракты, уточнили собеседники телеканала, согласовываются после переговоров по поводу цены поставок. Индийские контрагенты, поясняется в материале, приступают к подписанию сделок только при условии выгодной для них стоимости отгрузок. Речь идет не только о поставках нефти, но также об импорте сжиженного углеводородного газа.

Переговоры ведутся в том числе с российскими энергокомпаниями. Поставки сырья из РФ в азиатскую страну осуществляются со скидками. В обозримом будущем власти Индии планируют расширить географию импорта, чтобы сильно не зависеть от нескольких поставщиков.

Ранее стало известно об удвоении Индией импорта российской нефти на фоне войны в Иране. В марте местные энергокомпании заключили контракты на поставки порядка 60 миллионов баррелей сырья из РФ. Резкий рост спроса был зафиксирован после выдачи разрешений на операции Минфином США.

При этом оплата стала чаще проводиться альтернативными доллару валютами, отмечало Bloomberg. Подобная тенденция обусловлена усиливающимися опасениями индийских импортеров по поводу изменений в политике властей США.

