Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:32, 25 марта 2026Экономика

Страна БРИКС купила у России десятки миллионов баррелей нефти

Bloomberg: Индийские НПЗ купили около 60 миллионов баррелей российской нефти
Кирилл Луцюк

Фото: Amit Dave / Reuters

Нефтеперерабатывающие заводы Индии купили около 60 миллионов баррелей российской нефти с поставкой в апреле. Об этом сообщило Bloomberg.

По его данным, эти сделки ослабили опасения Нью-Дели по поводу поставок нефти, нормальная транспортировка которой оказалась невозможна из-за войны на Ближнем Востоке.

Кроме того, агентство напомнило, что Индия очень сильно зависит от импорта углеводородов. После начала российско-украинского конфликта она стала одним из самых крупных покупателей российской нефти по сниженным ценам. Однако с конца прошлого года ей пришлось резко сократить этот импорт под давлением США. В итоге Нью-Дели переключился на поставки из Саудовской Аравии и Ирака, большая часть которых оказалась заблокирована в Персидском заливе после нападения США и Израиля на Иран.

Впрочем, наращивая импорт российской нефти, Индия работает и с другими экспортерами. Например, по прогнозам Kpler, объем закупок венесуэльской нефти с поставкой в ​​апреле составит восемь миллионов баррелей, что станет самым высоким показателем с октября 2020 года.

По словам премьер-министра Индии Нарендры Моди, экономика этой страны БРИКС серьезно пострадала от энергетического кризиса, который разразился вследствие войны на Ближнем Востоке. Поэтому Нью-Дели собирается импортировать энергоносители из всех возможных источников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok