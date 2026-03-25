Страна БРИКС купила у России десятки миллионов баррелей нефти

Bloomberg: Индийские НПЗ купили около 60 миллионов баррелей российской нефти

Нефтеперерабатывающие заводы Индии купили около 60 миллионов баррелей российской нефти с поставкой в апреле. Об этом сообщило Bloomberg.

По его данным, эти сделки ослабили опасения Нью-Дели по поводу поставок нефти, нормальная транспортировка которой оказалась невозможна из-за войны на Ближнем Востоке.

Кроме того, агентство напомнило, что Индия очень сильно зависит от импорта углеводородов. После начала российско-украинского конфликта она стала одним из самых крупных покупателей российской нефти по сниженным ценам. Однако с конца прошлого года ей пришлось резко сократить этот импорт под давлением США. В итоге Нью-Дели переключился на поставки из Саудовской Аравии и Ирака, большая часть которых оказалась заблокирована в Персидском заливе после нападения США и Израиля на Иран.

Впрочем, наращивая импорт российской нефти, Индия работает и с другими экспортерами. Например, по прогнозам Kpler, объем закупок венесуэльской нефти с поставкой в ​​апреле составит восемь миллионов баррелей, что станет самым высоким показателем с октября 2020 года.

По словам премьер-министра Индии Нарендры Моди, экономика этой страны БРИКС серьезно пострадала от энергетического кризиса, который разразился вследствие войны на Ближнем Востоке. Поэтому Нью-Дели собирается импортировать энергоносители из всех возможных источников.